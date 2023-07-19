İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9419
  • EURO
    30,2718
  • ALTIN
    1712.06
  • BIST100
    6364.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira'dan kafa karıştıran paylaşım
Spor

Lucas Torreira'dan kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Avusturya kampında çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte taraftarları yıkan bir iddia ortaya atıldı. Lucas Torreira'nın Avrupa devine imza atmak için Türkiye'den ayrıldığı öne sürüldü.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Lucas Torreira'dan kafa karıştıran paylaşım
ABONE OL

Adı uzun süredir Lazio ile anılan yıldız futbolcu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile akılları karıştırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; havaalanından İtalya'ya gittiğine dair fotoğraf paylaşan Torreira, Lazio iddialarını güçlendirmiş oldu.

SARRI İLE ÇALIŞMAYI İSTİYOR...

İtalyan basınından Alredo Pedulla'nın haberine göre; Lazio, Galatasaray ile bir süredir görüşme sürdürüyor ve Torreira; Sarri'yle çalışmayı çok istiyor.

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur ise Transfer için ilk baskı yapan isim olarak görev alıyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 34 maça çıkan Uruguaylı yıldız, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Transfermarkt verilerine göre Lucas Torreira'nın 15 milyon Euro'luk aktif piyasa değeri bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.