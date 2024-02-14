Lucas Torreira'dan Okan Buruk itirafı!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Torreira, "Bizim için çok önemli bir maç. Sparta Prag karşısında konsantrasyonumuz yüksek olmalı. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek, aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Taraftarımızın önündeki avantajımızı kullanmalıyız." dedi.

"UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallinizi nasıl değerlendiriyorsun?" şeklindeki soruya cevap veren Torreira, "Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti. Maçlarda nasıl oynadığımızı gördünüz, daha fazla puan almamız lazımdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Her maçta elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın tarihini biliyoruz. Amacımız son ana kadar mücadele etmek ve en yüksek yere gelmek. Galatasaray olarak önce bir sonraki maça dikkat emeliyiz. Şimdi önemli olan bu maç, güçlü bir takımla oynayacağız." sözlerini sarf etti.

OKAN BURUK İTİRAFI

Lucas Torreira, "1,5 senedir Galatasaray'da her maçta nasıl olduğumu görüyorsunuz. Ben tutkuyla oynayan bir insansım. Sırtımda soy adım var, daha önemlisi önümdeki armam. Taraftarı, takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi mutlu etmek için çalışıyorum. Okan Hoca ile çalışmak büyük keyif. Karizmatik, mutlu ve takımı bir arada tutan bir insan. Tüm teknik ekibe de teşekkür ederim. 28 yaşındayım ve bu kadar önemli bir takımda, Avrupa'da mücadele edebildiğim için çok mutluyum. Bu formayı giydiğim her gün için mutluyum. Okan Hoca tarafından çalıştırıldığım için gururluyum. Gelecekte de çok büyük başarılar yakalayacaktır. Bana her zaman güven verdiği için teşekkür ederim. Galatasaray'da da başarılara devam edeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray'da henüz gol atamaması ile ilgili soruya yanıt veren 28 yaşındaki futbolcu, "Her maç Galatasaray formasıyla gol atmanın hayalini kuruyorum. Uzun zamandır gol atmıyorum, geldiğimden beri... kaygılanmıyorum, takım kazansın yeter. Ancak içten içe de gol atmak istiyorum." cevabını verdi.