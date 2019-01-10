Lucas ve Kasami için pusuya yattılar
KANARYA nokta atışı transferler için tüm imkanlarını zorluyor.
- StarSpor
Sarı-Lacivertliler, Brezilya ekiplerinden Parana’da forma giyen Jhonny Lucas’ı (18) alabilmek için girişimde bulunduğu öğrenildi. Orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayabilen Lucas 22 maçta 2 gol attı. Fener’in orta sahada önceliği olan Chelsea’li Victor Moses’e Fulham’ın da talip olduğu belirtildi. Bunun üzerine KanaryaSion’dan Pajtim Kasami için de araştırma başlattı.
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