Lucas ve Kasami için pusuya yattılar

Sarı-Lacivertliler, Brezilya ekiplerinden Parana’da forma giyen Jhonny Lucas’ı (18) alabilmek için girişimde bulunduğu öğrenildi. Orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayabilen Lucas 22 maçta 2 gol attı. Fener’in orta sahada önceliği olan Chelsea’li Victor Moses’e Fulham’ın da talip olduğu belirtildi. Bunun üzerine KanaryaSion’dan Pajtim Kasami için de araştırma başlattı.