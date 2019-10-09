Luce intikam için Rusya’ya dönüyor
A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya’ya dönüyor.
- Star Spor
Rumen hocanın menajeri Arkady Zaporozhanu, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini açıklayıp, “Dinamo Moskova, Lucescu’yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik. Kulüp ile ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolundan intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit’te olanlar olağandışıydı” ifadelerini kullandı.
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