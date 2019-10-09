Luce intikam için Rusya’ya dönüyor

Rumen hocanın menajeri Arkady Zaporozhanu, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini açıklayıp, “Dinamo Moskova, Lucescu’yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik. Kulüp ile ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolundan intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit’te olanlar olağandışıydı” ifadelerini kullandı.