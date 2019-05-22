Lucescu kafa karıştırdı

BEŞİKTAŞ’LA anlaştığı iddia edilen Rumen teknik diröktör Mircea Lucescu, ülkesi basınına yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Daha önce Rumen medyasında Kartal’la sözleşme imzalayacağı belirtilen tecrübeli hoca, Türkiye’de olmasının nedenini şöyle anlattı: “Galatasaray ile Başakşehir arasındaki final maçını izlemek için Türkiye’deydim. Beşiktaş’la bir görüşmem olmadı. Orayla anlaştığım da doğru değil. Beşiktaş’a gitmiyorum.” Lucescu’nun bu açıklaması şaşkınlık yarattı. Başkan Fikret Orman 2000’de kendilerini şampiyon yapan Luce’nin listelerinde ilk adaylardan biri olduğunu söylemişti.