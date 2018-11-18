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Lucescu'dan Rumen basınına istifa sinyali

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, geleceği ile ilgili kararını Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçının ardından alacağını açıkladı.

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İsveç mağlubiyeti sonrasında geleceği yüksek sesle tartışılmaya başlanan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına kısa bir açıklama yaptı.

Gazeteci Daniel Nanu'nun istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine konuşan deneyimli teknik adam, "Salı günü Ukrayna ile bir hazırlık maçına çıkacağız. Başka genç oyuncular deneyeceğim. Bu hazırlık maçından sonra bir şey yapmam gerekiyorsa, yaparım" dedi.

A Milli Takımımız, Mircea Lucescu yönetiminde sahaya çıktığı 16 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

(Sporx)

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