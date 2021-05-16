Lucescu'dan Sergen Yalçın itirafı: Kabul etmedim!

16 Mayıs 2021 Pazar 20:10 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 20:10

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta başarının en büyük mimarı Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.

Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Mircea Lucescu Rumen basınına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ocak ayında kendisine teklif yaptığını söyledi.

"SERGEN'İ GETİRMELERİ KONUSUNDA ISRARCI OLDUM"



"Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra başkan Ahmet Nur Çebi bana teklif yaptı" diyen Lucescu, "Ancak ben bu teklifi kabul etmedim ve takımın başına Sergen'i getirmeleri konusunda ısrarcı oldum. Sergen benim sayemde Beşiktaş'ın başına geçti ve başarılı olduğunu görmek beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapan ve siyah-beyazlı takımı 100. yılında şampiyonluğa taşıyan Lucescu, Beşiktaş tarihine adını yazdırmıştı. Rumen teknik adamın görev yaptığı dönemde takımın en önemli kozu ise Sergen Yalçın'dı.

Şu an Dinamo Kiev'i çalıştıran 75 yaşındaki Lucescu, takımını hem ligde hem de kupada şampiyonluğa taşıdı.