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Spor

Luis Enrique: Dört kupayı da kazanabiliriz

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçından önce konuştu.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 00:22 - Güncelleme:
Luis Enrique: Dört kupayı da kazanabiliriz
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique açıklamalarda bulundu.

Stadyuma övgülerle başlayan Luis Enrique, "Avrupa'nın eşsiz bir stadyumunda özel bir maçın keyfini çıkarmak ve taraftarlarımız için finale çıkma fırsatını yakalamak çok güzel bir şey." dedi.

"ÇOK GOL ATABİLİRİZ"

Pozisyon alma becerileriyle çok gol atabileceklerini söyleyen Enrique, "Çok iyi bir gösteri olacak! Rakibimizin ceza sahasında pozisyon alma yeteneğimiz sayesinde çok fazla gol atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon dört kupayı da kazanabileceklerini söyleyen Luis Enrique şu sözlerle devam etti:

"Buraya geldiğimden beri oyuncuların ve kulübün desteğini hissettim, bir gelişme süreci içindeyiz. Bu henüz bu projenin başlangıcı. Sezonun bitimine 1 ay kaldı ve biz de bu yoldayız. Dört yarışmayı da kazanabiliriz; duygularımızı iyi yönetmeliyiz ve baskıyı tehdit olarak görmemeliyiz."

Son olarak Vitinha hakkında konuşan Enrique şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Vitinha inanılmaz bir sezon geçiriyor. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri! Takımımızın en iyi oyuncularından biri."

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