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Spor

Luis Enrique: Mbappe dünyanın en iyi oyuncusu

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, öğrencisi Kylian Mbappe için övgü dolu sözler söyledi. Fransız yıldız için 'Dünyanın en iyisi' ifadelerini kullandı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Luis Enrique: Mbappe dünyanın en iyi oyuncusu
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Şampiyonlar Ligi'nde alınan 2-0'lık Borussia Dortmund sonrasında açıklamalarda bulunan Luis Enrique önemli açıklamalarda buluştu.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Borussia Dortmund'a attığı penaltı golüyle takımını öne geçiren Kylian Mbappe hakkında konuşan Luis Enrique yıldız isim hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Kylian Mbappe'nin en iyisi olduğunu söyleyen Luis Enrique, "Kylian Mbappe dünyanın en iyi oyuncusu bu konuda bana güvenin. Soyunma odasında onun olması bizim için bir lütuf, müthiş bir lider." ifadelerini kullandı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Paris Saint-Germain formasıyla 5 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 8 gollük katkı sağladı.

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