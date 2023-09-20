Luis Enrique: Mbappe dünyanın en iyi oyuncusu

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 2-0'lık Borussia Dortmund sonrasında açıklamalarda bulunan Luis Enrique önemli açıklamalarda buluştu.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Borussia Dortmund'a attığı penaltı golüyle takımını öne geçiren Kylian Mbappe hakkında konuşan Luis Enrique yıldız isim hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Kylian Mbappe'nin en iyisi olduğunu söyleyen Luis Enrique, "Kylian Mbappe dünyanın en iyi oyuncusu bu konuda bana güvenin. Soyunma odasında onun olması bizim için bir lütuf, müthiş bir lider." ifadelerini kullandı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Paris Saint-Germain formasıyla 5 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 8 gollük katkı sağladı.