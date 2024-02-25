Luis Enrique: Mbappe olmadan oynamaya alışmalıyız

Ligue 1'in 23. haftasında Paris Saint- Germain, sahasında Rennes'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmada 1 puanı uzatma dakikalarda bulduğu penaltı golüyle elde etti.

Maçın dikkat çeken olaylarından biri ise 65. dakikada yaşandı. İspanyol çalıştırıcı Luis Enrique, takımının 1-0 geride olduğu dakikalarda en etkili gol silahı Kylian Mbappe'yi oyundan alarak Portekizli forvet Gonçalo Ramos'u oyuna dahil etti.

Mücadelenin ardından Kylian Mbappe'nin oyundan erken alınmasına ilişkin gelen soruya dikkat çeken bir cevap veren Luis Enrique, "Er ya da geç onsuz oynamaya alışmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, sezon sonu PSG ile bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Oyuncunun gelecek dönemde Real Madrid forması giymesi bekleniyor.