İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2024 Pazartesi / 17 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0755
  • EURO
    33,6604
  • ALTIN
    2032.62
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luis Enrique: Mbappe olmadan oynamaya alışmalıyız
Spor

Luis Enrique: Mbappe olmadan oynamaya alışmalıyız

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique, Rennes maçında oyundan erken çıkardığı Kylian Mbappe için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2024 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Luis Enrique: Mbappe olmadan oynamaya alışmalıyız
ABONE OL

Ligue 1'in 23. haftasında Paris Saint- Germain, sahasında Rennes'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmada 1 puanı uzatma dakikalarda bulduğu penaltı golüyle elde etti.

Maçın dikkat çeken olaylarından biri ise 65. dakikada yaşandı. İspanyol çalıştırıcı Luis Enrique, takımının 1-0 geride olduğu dakikalarda en etkili gol silahı Kylian Mbappe'yi oyundan alarak Portekizli forvet Gonçalo Ramos'u oyuna dahil etti.

Mücadelenin ardından Kylian Mbappe'nin oyundan erken alınmasına ilişkin gelen soruya dikkat çeken bir cevap veren Luis Enrique, "Er ya da geç onsuz oynamaya alışmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, sezon sonu PSG ile bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Oyuncunun gelecek dönemde Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

  • Kylian Mbappe
  • luis enrique

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.