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Spor

Luis Enrique'den Mbappe'ye veda açıklaması!

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrqiue, Reims maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe için 'Mbappe'ye gelecekte sadece en iyisini dileyebilirim.' ifadelerini kullandı.

10 Mart 2024 Pazar 17:56 - Güncelleme:
Luis Enrique'den Mbappe'ye veda açıklaması!
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Reims ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Kylian Mbappe ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İspanyol teknik adam, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı Real Madrid ile anılan Mbappe için, "Mbappe'ye gelecekte sadece en iyisini dileyebilirim. O, inanılmaz bir oyuncu, çok iyi bir insan. Ona en iyinin en iyisini diliyorum" sözlerini sarf etti.

PSG'de bu sezon 35 maçta 34 gol, 7 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kylian Mbappe'nin adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyor.

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