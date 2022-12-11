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  • Luis Figo: Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde olduğu bir Dünya Kupası'nı kazanamazsınız!
Spor

Luis Figo: Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde olduğu bir Dünya Kupası'nı kazanamazsınız!

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kazanma arayışı, Portekiz'in çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilmesinin ardından gözyaşlarıyla sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil edilen Ronaldo ise yenilginin ardından gözyaşlarıyla sahayı terk etti. Ronaldo'nun yedek oyuncu olarak klübede tutulması ise tüm dünyada tepki topladı. Eski Portekiz kaptanı Luis Figo, Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'u ilk 11'e dahil etmediği için eleştirdi.

11 Aralık 2022 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Luis Figo: Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde olduğu bir Dünya Kupası'nı kazanamazsınız!
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2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 yenilen Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de olmaması tüm spor camiasından tepki topladı. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre ile oynayacağı son 16 turu maçında da yedek kulübesine alınmıştı. 38 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla son kez boy gösterdiği bir turnuvada yedek bırakılması, eleştiri oklarını Fernando Santos'a çevirdi.

Portekiz takımının Ronaldo'dan önceki 7 numarası efsane futbolcu Luis Figo, Fas maçı sonrası "Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde olduğu bir Dünya Kupası'nı kazanamazsınız" diyerek teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi.

"RONALDO'SUZ DÜNYA KUPASI'NI KAZANAMAZSINIZ"

Ronaldo'dan önce 7 numaralı formayı giyen eski Portekiz kaptanı Luis Figo, teknik direktör Fernando Santos'u Portekiz'in ilk 11'ine dahil etmediği için eleştirdi. "Ronaldo yedek kulübesindeyken Dünya Kupası'nı kazanamazsınız. Pekala, İsviçre'ye karşı kazandın mı? Harika sonuç! Ama bunu her oyunda yapabilir misin? Hayır. Ronaldo'yu dışarıda bırakmak bir hataydı, bu kayıp takım yönetiminde ve teknik direktörde" dedi.

Cumartesi günü oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçı, Ronaldo'nun milli takım forması giydiği 196. maçıydı ve bu istatistik, onu Portekiz formasıyla uluslararası futbol tarihinde en çok forma giyen oyuncu yaptı. Portekiz'in Cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 yenilmesinin ardından soyunma odasına giden Ronaldo, gözyaşlarını tutamadı.

Cristiano Ronaldo, daha önce Erik Ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United'ta da yedek bırakılmıştı. Ronaldo, izinsiz olarak basına verdiği bir röportajında M.United kulübünü ve Teknik Direktör Erik Ten Hag'ı eleştirmesi üzerine İngiliz kulübü, Ronaldo'nun sözleşmesini feshetmişti.

Star Gazetesi

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