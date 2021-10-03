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Spor

Luis Suarez: Neler yaşadıklarını anlayabiliyorum

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona'yı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid'in golcüsü Luis Suarez, maç sonu açıklamalarda bulundu.

3 Ekim 2021 Pazar 00:46 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 00:47
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Atletico Madridli Luis Suarez, eski takımı Barcelona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Barcelona karşısında gol ve asist yapan Luis Suarez maç sonu açıklamasında, "Eski takım arkadaşlarımın zor günler geçirdiğini biliyorum. Ben de o takımın bir parçasıydım. Neler yaşadıklarını anlayabiliyorum." demekle yetindi.

Uruguaylı yıldız golünün ardından yaptığı telefon etme hareketinin eski hocası Koeman'a yönelik olmadığını belirterek, "O sevinci hala aynı telefon numarasını kullandığımı belirtmek için yaptım" demekle yetindi.

Ronald Koeman, 2020'nin yazında yaptığı açıklamada o dönem ayrılık aşamasında olan Luis Suarez'i telefonla arayarak yeni sezon planları içinde olmadığını söylemiş ve bu görüşme basına yansımıştı.

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