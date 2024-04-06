Luka Modric için Türkiye iddiası

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Luka Modric için transfer gelişmesi yaşandı.

Dinamo Zagreb, eski oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile belli etti.

Hırvat oyuncuyu ikna etmek adına Dinamo Zagreb Başkanı Velimir Zajec, ilginç bir yöndem denedi.

MODRIC İÇİN İLAN VERDİLER

Zajec, oyuncunun transferi için Marca Gazetesi'ne ilan verdi. Dinamo Zagreb kulübü de sosyal medya hesabından gazeteye verilen ilanı paylaştı.

TÜRKİYE'DEN TALİPLERİ VAR

Bununla birlikte O Jogo'da yer alan habere göre; Modric ile Türkiye, Arabistan ve ABD'den de kulüplerin ilgilendiği ifade edildi.

38 yaşındaki oyuncunun transfer kararını sezon sonunda vereceği kaydedildi.

Bu sezon Real Madrid'de 34 maça çıkan Hırvat orta saha, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.