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Spor

Luka Modric: Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ile arasında özel bir ilişki var

Real Madrid'de forma giyen Luka Modric Şampiyonlar Ligi ile kulüp arasında özel bir bağın olduğunu dile getirdi.

21 Mart 2024 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
Luka Modric: Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ile arasında özel bir ilişki var
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Real Madrid'in deneyimli orta saha oyuncularından Luka Modric, İspanyol deviyle ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

Real Madrid'in 14 kez Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştığını hatırlatan Modric, "Dürüst olmak gerekirse, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ile arasında özel bir ilişki var. Örnek verecek olursam, ben 3 La Liga ve 5 Şampiyonlar Ligi kazandım. Bu inanması zor bir durum. Bir veya iki Şampiyonlar Ligi harika bir şeydir ama bu çılgınca" ifadelerini kullandı.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanyol deviyle çıktığı 521 maçta 39 gol attı ve 83 asist yaptı.

Luka Modric'in Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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