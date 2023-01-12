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  • Luka Modric'e 1. Lig'den teklif! Bu transfer Türkiye'yi sallayacak
Spor

Luka Modric'e 1. Lig'den teklif! Bu transfer Türkiye'yi sallayacak

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luka Modric'le bir transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Fanatik12 Ocak 2023 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Luka Modric'e 1. Lig'den teklif! Bu transfer Türkiye'yi sallayacak
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Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 38 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösteren Eyüpspor transferde yine adından fazlasıyla söz ettiriyor. Devre arasında Berke Özer, Halil Akbunar, İbrahim Yılmaz ve Melih Kabasakal gibi oyuncuları kadrosuna takviye ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Eflatun-Sarılılar, asıl bombaları ise Süper Lig'e saklıyor.

EYÜPSPOR, LUKA MODRIC İLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre; Başkan Murat Özkaya'nın Hırvatistan Milli Takımı'yla Dünya 3.'sü olan, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luka Modric'le bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

TEKLİF SUNULDU

Dünyaca ünlü yıldıza Eyüpspor'un projesi hakkında detaylı bilgiler veren Özkaya'nın transferin teklifi sunduğu ifade edildi. 37 yaşındaki Modric'in ise şimdilik gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı kaydedildi.

  • Luka Modric
  • Eyüpspor
  • Murat Özkaya

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