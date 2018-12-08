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Luka Modric'in kazandığı Ballon d'Or 2018 ile ilgili şaibe iddiaları ortaya atıldı

Luka Modric'in Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 10 yıllık hegemonyasına son verdiği Ballon d'Or 2018'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

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Ödülün kazananını belirlemek için gerçekleştirilen oylamada France Football dergisi tarafından birtakım manipülasyonların gerçekleştirildiği ve böylece Fransız futbolcuların kayrıldığı öne sürüldü.

Trinidad Tobago adına oy kullanan Lasana Liburd, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisinin belirlediği 5 kişilik listedeki sıralamanın değiştirildiğini yazdı. Liburd; kendi sıralamasının Lionel Messi, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ve Antoine Griezmann şeklinde olduğunu yazarken France Football'ün listesindeki sıralanın tam tersi olduğu görülüyor.

Ödüllerle ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise bundan çok daha vahim. France Football'ün listesinde Komorlar adına oy kullanan Abdou Boina adlı bir gerçekte var olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Boina'nın çalıştığı gazete olarak gösterilen Albalad Comorses adlı gazetenin de 2012'den beri yayım yapmadığı ortaya çıktı. Gazetenin eski foto muhabiri Toimimou Abdou, Abdou Boina adlı bir çalışanlarının olmadığını söyledi.

Komorlar adına oy kullanan ve hayali olduğu öne sürülen gazetecinin listesinde ilk sırada bir başka Fransız Kylian Mbappe'nin olması da dikkat çekti.

(Fanatik)

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