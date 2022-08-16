İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9721
  • EURO
    18,2814
  • ALTIN
    1025.08
  • BIST100
    2866.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lukas Gottwalt'tan Göztepe'ye 1+1 yıllık imza
Spor

Lukas Gottwalt'tan Göztepe'ye 1+1 yıllık imza

Göztepe, 25 yaşındaki gurbetçi stoper Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'ı kadrosuna katarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA16 Ağustos 2022 Salı 16:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Almanya 4. Lig ekiplerinden FSV Frankfurt forması giyen Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren Göztepe, 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'a "Hoş geldin" derken, Göztepe forması altında başarılar diledi.

Lukas Erhan Eberhard Gottwalt, kariyesinde daha önce Boluspor U21, SG Bruchköbel, K'lautern II, 1.FC K'lautern ve FSV Frankfurt takımlarında forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.