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Spor

Luke Shaw'dan Manchester United'a kötü haber!

Manchester United'ın İngiliz sol beki Luke Shaw'ın Luton Town maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattığı belirtildi.

21 Şubat 2024 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
Luke Shaw'dan Manchester United'a kötü haber!
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Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve 6. sırada bulunan Manchester United'a yıldız isminden kötü haber geldi.

SEZONU KAPATTI

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United'ın yıldız oyuncusu Luke Shaw, Luton Town maçında yaşadığı sakatlıkla birlikte sezonu kapattı.

Haberin detaylarında Luke Shaw'ın yaşadığı sakatlığın ciddi olduğunu ve EURO 2024'ü kaçırma ihtimali de olduğu söylendi.

Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın sakatlanması sonrasında Erik ten Hag, Victor Lindelöf ve Sofyan Amrabat ikilisinden birini sol bekte oynatmayı planlıyor.

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