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Spor

Lyon 2 maç sonra yenildi

Fransa Ligi'nde Lyon, deplasmanda Clermont'a 2-1 mağlup oldu. Lyon, 2 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

14 Mayıs 2023 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Lyon 2 maç sonra yenildi
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Fransa Ligue 1'de Lyon, Clermont deplasmanına konuk oldu. Ligin 35. haftasında Gabriel Montpied'de oynanan maçı Lyon 2-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Clermont'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan ve 65. dakikada Grejohn Kyei attı. Lyon'un tek golü 22. dakikada Alexander Lacazette'den geldi.

Lyon'da golü atan Lacazette, uzatma anlarında ise bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Lyon, ligde 2 maç sonra kaybetti ve 56 puanda kaldı. Clermond ise 53 puana yükseldi.

Lyon, ligde gelecek hafta sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Clermont, Brest deplasmanına konuk olacak.

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