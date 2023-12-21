Lyon, galibiyet serisini üç maça çıkardı!

Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Lyon, 17. hafta maçında Nantes'ı ağırladı. Lyon maçı 1-0 kazandı ve Fransa Ligi'nde 15. sıraya yükselerek, ateş hattından şimdilik kurtulmayı başardı.
Lyon'a sahasında galibiyeti getiren golü 49. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.
Ev sahibi Lyon'da tecrübeli savunma oyuncusu Dejan Lovren, 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Nantes'ın Galatasaray'dan transferi Mustafa Muhammed, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
Yeni teknik direktörü Pierre Sage ile son 3 lig maçını kazanan Lyon puanını 16'ya yükseltti ve ateş hattından çıkarak 15. sırada 2023'ü noktaladı. Nantes 18 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde Lyon, 14 ocak tarihinde Le Havre deplasmanına konuk olacak. Nantes aynı tarihte Clermont'u ağırlayacak.