İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1593
  • EURO
    32,024
  • ALTIN
    1903.19
  • BIST100
    7662.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lyon, galibiyet serisini üç maça çıkardı!
Spor

Lyon, galibiyet serisini üç maça çıkardı!

Ligue 1'in 17. haftasında Lyon, sahasında Nantes ile karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ev sahibi ekip, maçı 1-0 kazanarak son üç maçta üçüncü galibiyetini elde etti.

21 Aralık 2023 Perşembe 01:50 - Güncelleme:
Lyon, galibiyet serisini üç maça çıkardı!
ABONE OL

Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Lyon, 17. hafta maçında Nantes'ı ağırladı. Lyon maçı 1-0 kazandı ve Fransa Ligi'nde 15. sıraya yükselerek, ateş hattından şimdilik kurtulmayı başardı.

Lyon'a sahasında galibiyeti getiren golü 49. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.

Ev sahibi Lyon'da tecrübeli savunma oyuncusu Dejan Lovren, 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Nantes'ın Galatasaray'dan transferi Mustafa Muhammed, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Yeni teknik direktörü Pierre Sage ile son 3 lig maçını kazanan Lyon puanını 16'ya yükseltti ve ateş hattından çıkarak 15. sırada 2023'ü noktaladı. Nantes 18 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde Lyon, 14 ocak tarihinde Le Havre deplasmanına konuk olacak. Nantes aynı tarihte Clermont'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.