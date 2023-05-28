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Spor

Lyon için Avrupa Kupaları kapısı aralandı!

Fransa Ligue 1'in 37.haftasında Lyon sahasında Reims'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Lyon Konferans Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü.

28 Mayıs 2023 Pazar 00:39 - Güncelleme:
Lyon için Avrupa Kupaları kapısı aralandı!
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Fransa Ligue 1'in 37.hafta karşılaşmasında Lyon kendi evinde Reims'i 2-0 ile geçti.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 2.dakikada Emmanuel Agbodu (KK) 9.dakikada Alexandre Lacazette ve 82'de Maxence Caqueret kaydetti. Konuk takımda Emmanuel Agbodu 54.dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Lacazette bu sezon 27 gol ile gol krallığında 28 gollü Mbappe'nin hemen arkasında yer alıyor.

Bu sonuçla Lyon 62 puanla 7.sıradaki yerini korudu ve gelecek sezon konferans ligine katılma iddiasını sürdürdü. Reims ise 51 puan ile 11.sırada yer aldı.

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