19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:57 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:57

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Lyon'u eleyerek finalde PSG'nin rakibi oldu.

Yarı final mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih ile Fransız Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri sebebiyle tek maç eleminasyon sistemine göre Portekiz'deki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak final biletini kaptı.

FİNAL MAÇI 23 AĞUSTOS'TA



Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Gnabry'nin golüyle öne geçti. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde ise yine Gnabry sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0'lık Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişikliğiyle başladı. Bayern Münih çok ciddi olmayan defans zaafları gösterse de kalesini gole kapatmayı başardı. 80. dakikada Coutinho'nun golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmazken 87. dakikada Lewandowski'nin golüyle fark üçe çıktı ve mücadele 3-0 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 23 Ağustos tarihinde Benfica'nın Luz Stadı'nda oynanacak.