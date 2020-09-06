06 Eylül 2020 Pazar 18:53 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 18:53

Almanya Bundesaliga ekiplerinden RB Leipzig'in gündeminde yer alan Norveçli golcü için bu kez de Fransız ekibi Olimpik Lyon'un devreye girdiği aktarıldı.



Foot Sur 7'in 90 Minutes'e dayandırdığı habere göre Moussa Dembele'nin bu yaz Lyon'dan ayrılması söz konusu. Avrupa kupalarına katılamayan Lyon, oyuncunun yüksek bir bonservis bedeli ile gidişine sıcak bakıyor. Dembele'nin gidiş ihtimaline ilişkin sportif direktör Juninho Pernambucano da alternatifini Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth olarak belirledi.