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Spor

Lyon'dan 12 hafta sonra ilk galibiyet!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, 12 hafta sonra ilk galibiyetini deplasmanda Rennes karşısında 1-0'lık skorla aldı.

12 Kasım 2023 Pazar 21:19 - Güncelleme:
Lyon'dan 12 hafta sonra ilk galibiyet!
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Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.

Roazhon Park'ta oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 67. dakikada O'Brien'den geldi.

Lyon bu sonuçla 12. hafta itibariyle ligdeki ilk galibiyetini aldı. Rennes ise üst üste 5. maçından galibiyet alamadı.

Ligin son sırasında bulunan Lyon, 7 puana yükseldi. Rennes ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Lille ile karşılaşacak. Rennes ise Reims'i ağırlayacak.

Fransa'da günün diğer maçlarının sonuçları ise şöyle;

Clermont 1-0 Lorient

Lille 1-1 Toulouse

Metz 3-1 Nantes

Lyon'un en golcü ismi Alexandre Lacazette ise, 8 maçta 3 kez ağları havalandırabildi.

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