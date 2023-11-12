Lyon'dan 12 hafta sonra ilk galibiyet!

Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.
Roazhon Park'ta oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 67. dakikada O'Brien'den geldi.
Lyon bu sonuçla 12. hafta itibariyle ligdeki ilk galibiyetini aldı. Rennes ise üst üste 5. maçından galibiyet alamadı.
Ligin son sırasında bulunan Lyon, 7 puana yükseldi. Rennes ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Lille ile karşılaşacak. Rennes ise Reims'i ağırlayacak.
Fransa'da günün diğer maçlarının sonuçları ise şöyle;
Clermont 1-0 Lorient
Lille 1-1 Toulouse
Metz 3-1 Nantes
Lyon'un en golcü ismi Alexandre Lacazette ise, 8 maçta 3 kez ağları havalandırabildi.