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Spor

Lyon'dan Beşiktaş'a sevindirici haber! Marcelo kararı açıklandı

Beşiktaş'ın eski Brezilyalı stoperi Marcelo kulübü Lyon ile yollarını ayırıyor. Lyon, Marcelo'nun yerine Diego Godin'i transfer edecek.

14 Haziran 2020 Pazar 18:28 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:53
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Beşiktaş'tan transfer edilen ancak, Türkiye'deki başarısını Lyon'da sürdüremeyen Marcelo; Fransız ekibine veda edecek.

Olympique Lyon, Inter tarafından satılığa çıkarılan Diego Godin'i transfer etmek istiyor. Lyon'u zorlayan şey ise; 33 yaşındaki Godin'in yıllık ücreti oldu.

5 MİLYONLUK ÜCRETİ VAR

Atletico Madrid'den alınarak kadroya katılan Uruguaylı stoper yeni kulübünde beklenen etkiyi yaratamadı.

Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Diego Godin, Inter'den yıllık 5 milyon avro ve artı bonuslar kazanıyor.

Lyon, bu transferdeki maaş sorununu çözmesi halinde Marcelo ile yolları ayırmak istiyor.

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