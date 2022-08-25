Lyon'dan Evander hamlesi

Galatasaray'ın uzun süre transferi adına görüşmelerde bulunduğu Evander, Fransa'ya transfer olabilir. Olympique Lyon, Brezilyalı orta sahayı kadrosuna katmak adına girişimlere başladı.

Homme du Match'e göre Lyon, Brezilyalı yıldızı Lucas Paqueta'yı West Ham'a kaptırmak üzereyken yerini Evander ile doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda Lyon, Evander'in kulübü Midtjylland ile görüşmelere başladı.

Everton, Fulham, Galatasaray ve Rangers gibi kulüplerin de gündemine geldiği belirtilen Brezilyalı orta sahanın transferinin 10-15 milyon Euro arası bir bonservisle bitebileceği aktarılmakta.