Mac Allister'ın yeni adresi belli oluyor

Brighton Hove Albion forması giyen Alexis Mac Allister için Liverpool'un devrede olduğu ve sezon sonunda kırmızı-beyazlılara transfer olacağı aktarıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanmayı başaran Alexis Mac Allister'ın gelecek sezon Brighton'da kalmayacağı ifade edildi.

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı haberine göre, Liverpool'un Mac Allister'ı gelecek sezon takıma katacağı iddia edilirken, takım arkadaşları Arjantinli yıldızın bu transfere sıcak baktığını ifade etti.

Ayrıca haberde Liverpool'un 70 milyon sterlinlik bir teklif hazırladığı aktarıldı. 24 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Liverpool forması giymeye yakın olduğu belirtildi.

Alexis Mac Allister Brighton formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 10 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.