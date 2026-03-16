İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2085
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    7137.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Maç sonrası gündem oldu! Ziyech hakemleri hedef aldı
Maç sonrası gündem oldu! Ziyech hakemleri hedef aldı

Wydad Casablanca forması giyen Hakim Ziyech, Olympic Club de Safi ile oynanan maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Faslı yıldız, VAR'ın uzatma dakikalarında iptal ettiği gol sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ16 Mart 2026 Pazartesi 21:24
ABONE OL

Wydad Casablanca forması giyen Hakim Ziyech, Afrika Konfederasyon Kupası çeyrek final ilk maçının ardından Afrika'daki hakem yönetimini bir kez daha eleştirdi.

Wydad Casablanca, deplasmanda Olympic Club de Safi ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, 22 Mart'ta oynanacak rövanş öncesinde Fas ekibini avantajlı konuma getirdi.

VAR SON DAKİKADA GOLÜ İPTAL ETTİ

Karşılaşmada Wydad, 67. dakikada Ramiro Vaca'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip ise 86. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı.

Maçın uzatma dakikalarında Walid Nassi'nin attığı gol, VAR incelemesi sonrası 90+6'da iptal edildi.

ZIYECH'TEN PAYLAŞIM

Hamstring sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen Ziyech, karşılaşma sonrası Instagram'da yaptığı paylaşımda hakem kararlarına tepki gösterdi.

"Gelecek pazar görüşürüz. Hakeme ve VAR'a teşekkürler."

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ziyech, kısa süre önce Afrika hakemliği hakkında benzer bir çıkış daha yapmıştı. Şubat ayında Wydad'ın Maniema Union karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası da sert ifadeler kullanmıştı.

O paylaşımında, hakemin ikinci sarı kartı kaleci yerine savunma oyuncusuna yazdığını iddia ederek Afrika'daki hakem seviyesini eleştirmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.