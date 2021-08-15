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Spor

Maç sonucu: Altay 3-0 Yukatel Kayserispor

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

AA15 Ağustos 2021 Pazar 00:16 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 00:16
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Daouda Bamba'nın golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Altay, ikinci yarının sonuna doğru Thaciano ile bir gol daha buldu. Siyah-beyazlı ekip müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı.

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Altay, ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

BAMBA'DAN 2 GOL

Siyah-beyazlı ekibin Norveç'in Brann takımından kadrosuna dahil ettiği Fildişi Sahilli Bamba, Altay kariyerine 2 golle başladı. Müsabakanın ilk yarısında fileleri 2 kez havalandıran Bamba'nın 1 golü VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Suat Arslanboğa tarafından geçerli sayılmadı.

Altay'ın bir diğer transferi Thaciano da sonradan dahil olduğu oyunda takımının 3. golüne imza attı.

Siyah-beyazlı ekibin bir diğer yeni oyuncusu Cesar Pinares ilk maçında 1 asistle oynadı.

MUSTAFA DENİZLİ 6. MAÇINI DA KAYBETMEDİ

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Geçen sezon Denizli yönetiminde ligde Ümraniyespor ve Bandırmaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, play-off'ta İstanbulspor'la oynadığı 2 maçı da kazandıktan sonra play-off finalinde Altınordu'yu yendi.

Altay, Süper Lig'e de Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başladı.

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