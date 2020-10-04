04 Ekim 2020 Pazar 23:14 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 23:14

Villa Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 7-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 4, 22 ve 39. dakikalarda Watkins, 35. dakikada McGinn, 55. dakikada Ross Barkley ve 66 ile 75. dakikalarda Jack Grealish kaydetti. Liverpool'un 2 golünü ise 33 ve 60. dakikalarda Mohammed Salah attı.

Bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Aston Villa, 9 puanla 2. sırada yer aldı ve 1 maç eksiği bulunuyor. Bu sene ilk yenilgisini alan Liverpool ise 9 puanla 5. sırada yer buldu.

Aston Villa, gelecek hafta Leicester deplasmanına gidecek. Liverpool ise Everton deplasmanında 3 puan arayacak.

Liverpool, 1963 yılından beri ilk kez bir lig maçında kalesinde 7 gol birden gördü.