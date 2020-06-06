06 Haziran 2020 Cumartesi 18:49 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 18:49

Almanya, koronavirüs arası sonrası futbola dönen ilk lig olmuştu. Bundesliga 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor.

Bugün 16:30'da başlayan mücadelelerde F. Düsseldorf-Hoffenheim'ı, RB Leipzig-Padeborn'u, E. Frankfurt-Mainz 05'i ağırladı. Bu karşılaşmaların yanı sıra günün öne çıkan karşılaşması ise Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynandı.

Karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 4-2 kazanırken mücadelenin golleri ev sahibi ekip adına Lucas Alario ve Florian Wirtz'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise Kingsley Coman, Leon Goretzka, Serge Gnabry ve Robert Lewandowski kaydetti.

Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 70'e yükseltirken, Bayer Leverkusen 56 puanda kaldı.

Diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle

F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

RB Leipzig 1-1 Padeborn

E. Frankfurt 0-2 Mainz 05