İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Aralık 2020 Pazar / 19 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç sonucu: Bayern Münih 3-3 RB Leipzig
Spor

Maç sonucu: Bayern Münih 3-3 RB Leipzig

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 3-3 berabere kaldı. Leipzig karşılaşmada 3 kez öne geçmesine rağmen maçtan 1 puanla ayrıldı.

AA05 Aralık 2020 Cumartesi 23:14 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:14
ABONE OL

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 10. haftasında Allianz Arena'da UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig'i konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig'in golleri 19. dakikada Christopher Nkunku, 36. dakikada Justin Kluivert ve 48. dakikada Emil Forsberg'den geldi.

Bayern Münih'in gollerini de 30. dakika Jamal Musiala ile 34. ve 75. dakikalarda Thomas Müller kaydetti.

Puanını 23'e çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Leipzig ise 21 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.