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Spor

Maç sonucu: Eintracht Frankfurt 0-2 Mainz 05

Almanya Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, Mainz 05'i konuk etti. 3 puana hasret kalan Mainz, deplasmanda haftalar sonra galip geldi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 19:24
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Almanya Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, Mainz 05'i konuk etti.

Commerzbank Arena'da oynanan müsabaka, Mainz 05'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Deplasman ekibi Mainz 05'in ilk golünü Moussa Niakhate 43. dakikada kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısu Mainz 05'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Mainz 05, 77. dakikada Pierre Kunde ile ikinci kez ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

Kümede kalma yarışındaki Mainz bu sonuçla nefes alıp 31 puana yükselirken, 2 maç sonra kaybeden Frankfurt 35 puanda kaldı.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk galibiyetini alan Mainz 05, haftaya Augsburg'u konuk edecek. Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Hertha Berlin'le karşı karşıya gelecek.

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