28 Ocak 2022 Cuma 15:05 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 15:05

Lige verilen arada Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.

Galatasaray, 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Tuzlaspor'un yeni transferi Okwuchukwu Eze, 20 ve 28. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı Tuzlaspor'un 2-1 önde kapatmasını sağladı.

Ezeh, 50'de bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. Onat Kutay Kurt, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Ömer Bayram, 66. dakikada farkı 2'ye indiren golü buldu.

Tuzlaspor, 78. dakikada Sedat Şahintürk ve 83. dakikada Jurgen Bardhi'nin golleriyle maçı 6-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray, ara sonrası ilk maçını Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacak.