17 Aralık 2020 Perşembe 00:51 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:51

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında adeta gol düellosu yaşandı.

47. dakikada Mattia Destro'nun attığı golle Genoa öne geçerken 52. dakikaya gelindiğinde Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Calabria skora dengeyi getirdi. 60. dakikada Destro yeniden Genoa'yı öne geçirirken 83. dakikada genç Kalulu Milan adına bir kez daha eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da etkili ataklar geliştirmesine rağmen maçta gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmada sakatlığı bulunan Zlatan Ibrahimovic kadroda yer almazken ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Milan zirve yarışında önemli puanlar kaybetti ve 28 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Ligde zor günler geçiren Genoa ise 7 puana yükselerek düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.