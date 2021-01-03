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Spor

Maç sonucu: İstanbulspor 5-3 Ankaraspor

TFF 1'inci Lig 17'nci hafta karşılaşmasında İstanbulspor, kendi sahasında Ankaraspor'u 5-3 mağlup etti.

03 Ocak 2021 Pazar 18:21 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 18:21
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Bu sonuçla puanını 31'e yükselten İstanbulspor, ligde 3. sıraya yükseldi. Deplasmanda boyun eğen Ankaraspor ise 12 puanla 16. sırada kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 5 - Ankaraspor: 3

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar (Dk. 84 Ali Dere), Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek (Dk. 63 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Abazaj (Dk. 76 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 75 Diouf)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Stanojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 83 Doğukan Efe), Ayuk, Barış Zeren (Dk. 56 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Mbilla), Umar (Dk. 70 Bulbwa)

Goller: Dk. 15, 46 ve 53 İbrahim Yılmaz, Dk. 17 Levent Ayçiçek, Dk. 72 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 24 Erdem Çetinkaya, Dk. 43 Ayuk, Dk. 88 Mbilla (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 78 Halil İbrahim Esen, Dk. 90 2 Stanojevic (Ankaraspor)

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