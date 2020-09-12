Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Efecan Karaca'nın asistinde Davidson ve 90. dakikada Caulker kaydetti.
Sezona 3 puanla başlaan Alanyaspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Sivasspor ise 20. sırada yer aldı.
Alanyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına gidecek.