Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 22. dakikada Alexandru Maxim'in serbest vuruştan attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk penaltısını 63. dakikada kazandı. Max Gradel, 64. dakikada topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.

Gaziantep'e karşı iç sahadaki yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Sivasspor, lige 1 puanla başladı. Gaziantep FK ise 7 maç sonra ligde bir deplasman maçını kaybetmedi ve 1 puan aldı.

Sivasspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.

22. dakikada Markovic'in ceza sahası dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim, topu kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Yatabare topun gelişine sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.

62. dakikada Sivasspor penaltı kazandı.

64. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gradel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

STAT: Sivas 4 Eylül Stadyumu

HAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Yıldırım, Murat Paluli (Dk. 75 Leke James), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 85 Cofie), Yatabare (Dk. 85 Angielski)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Mirza Cihan), Jevtovic, Furkan Soyalp (Dk. 73 Merkel), Markovic (Dk. 64 Veliu), Maxim, Figueiredo (Dk. 73 Borven)

GOLLER: Dk. 22 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 64 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Caner Osmanpaşa, Dk. 84 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Djilobodji, Dk. 61 Hanousek, Dk. 67 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)