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Spor

Maç yarıda kaldı! 26 yaşındaki forvet kalp krizi geçirdi

Avusturya Kupası son 16 turunda Linz ile TSV Hartberg'in karşılaştığı maçta korkutan bir olay yaşandı. Linz'in 26 yaşındaki forveti Raphael Dwamena, kalp krizi geçirdi ve maç yarıda kaldı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 22:05 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 22:09
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Avusturya Kupası'nda son 16 turunda oynanan maçta korkutan bir an yaşandı. Linz ile TSV Hartberg karşılaştığı maçta ev sahibi takımın golcüsü Raphael Dwamena, bir anda yere yığıldı.

Olayın ardından sahada yer alan futbolcular, Ganalı'nın etrafında bir çember oluşturdu. Geçtiğimiz yıl kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen 26 yaşındaki oyuncunun, kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Yaşananların ardından Dwamena, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmaya ise ara verildi.

Dwamena'nın son durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce İsviçre'de Zürih, İspanya'da ise Levante ve Real Zaragoza gibi takımların da formasını giymişti.

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