Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Sivasspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Rıza Morova yaptığı açıklamada, "Benzer pozisyonlar arasında hakemler tarafından verilen birbirine zıt kararlar ve bunların etkisi ile alınan sonuçlar, sahada oyuncuların verdiği mücadele ve emeğe yazık ediyor." dedi.

Penaltı pozisyonlarına değinen Morova, "Bu akşam da bazı pozisyonlar yaşandı. Hakemler ya görmedi, ya görmezden geldi, ya da maç yönetecek ehliyette değiller diye düşünmek yanlış olmaz." ifadelerini kullandı.

Rıza Morova, "Maçın yönetimi ile ilgili yorumları başkanımız, ikinci başkanımız Metin Öztürk ve teknik olarak teknik direktörümüz Okan hocanın yapması daha doğru olacaktır." şeklinde konuştu.

Rıza Morova ayrıca, "Futbol camiası içindeki gereksiz tartışmalar, kavgalar, adam kayırmacalar, hak yemeler bir son bulmalı ve herkes bunun için uğraşmalı. Ligimizin kalitesi ve değeri ancak sahaya odaklanınca yükselir. Bunlar kişisel görüşlerim elbette." sözlerini sarf etti.