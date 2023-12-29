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Spor

Maça çıkmadılar! Süper Kupa finali iptal oldu

Bu akşam 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Süper Kupa maçı iptal oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmadı.

29 Aralık 2023 Cuma 20:42 - Güncelleme:
Maça çıkmadılar! Süper Kupa finali iptal oldu
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Bu akşam 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Süper Kupa maçı iptal oldu.

TOPLANTI SÜRÜYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantı yapıyor.

GALATASARAY KARAR ALDI!

Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi. İki takımın futbolcuları Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklama yapması bekleniyor.

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