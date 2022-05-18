Miralem Pjanic Beşikaş ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pjanic'e İtalya'nın Napoli takımı talip oldu.

XAVI, PJANIC'İ İSTEMİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya dönecek olan Bosnalı orta saha oyuncusu, Katalan takımının hocası Xavi Hernandez'in gelecek sezonki kadro planlamasında yer almıyor.

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BARCELONA'DA FORMA ŞANSI BULMASI ZOR

Barcelona ile sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Miralem Pjanic'in Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi ve Milan'dan transfer edilmesi beklenen Franck Kessie gibi isimler arasında forma şansı bulması oldukça zor.

NAPOLI, PJANIC'E TALİP

Roma ve Juventus'ta başarılı geçen yıllarının hatrına İtalya'da ciddi bir transfer piyasası bulunan 32 yaşındaki futbolcuyu Napoli'nin kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

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SPALETTI'NIN OYUN ANLAYIŞINA UYUYOR

Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Napoli, bu sezon olduğu gibi şampiyonluk mücadelesi verebilmek adına kadro kalitesini yükseltmek istiyor. Üst düzey futbol tekniği ve tecrübesiyle, takımına topa sahip olabilme güvencesi sunmasıyla Miralem Pjanic, Napoli'nin oyun anlayışı için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

BARCELONA KİRALAMAKTAN YANA DEĞİL

Barcelona ise Pjanic'i bu kez bonservisiyle satarak yıldız futbolcudan para kazanmak isterken, gerekirse fiyatta indirim yaparak futbolcuyu elden çıkarmakta kararlı. Bu durumun farkında olan Napoli'nin transfer pazarlığında bu nedenle eli oldukça güçlü.

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PJANIC HAFTA SONU İTALYA'YA GİTTİ

Bu arada hastalığı nedeniyle Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan ancak İtalya'ya gittiği ortaya çıkan tecrübeli oyuncunun, burada transfer görüşmesi yaptığı da iddia ediliyor. Hasta olduğu açıklanan Pjanic'in maça çıkmayıp İtalya'ya gitmesi siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 26 MAÇA ÇIKTI

2020 yılında Juventus'tan Barcelona'ya transfer olan Pjanic, ilk sezonunda takımda fazla süre almayı başaramamıştı. La Liga'daki ilk sezonunda toplam 619 dakika süre alabilen tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Siyah beyazlı formayla 26 resmi maça çıkan Bosnalı futbolcu 4 asist yaptı.

Star Gazetesi