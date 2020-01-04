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Spor

Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! 5 futbolcu yaralandı

Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye hareket eden Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi. Teknik sorumlu ve 5 futbolcu hafif yaralandı.

04.01.2020  13:35 - Güncelleme: 04.01.2020  13:35

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi.

Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye hareket eden Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüsün Sivas'ta devrilmesi sonucu, teknik sorumlu ve 5 futbolcu hafif yaralandı.

HATAYSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

“U 16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün kaza yapması sonucu hafif şekilde yaralanan futbolcularımızın ve teknik ekibimizin, Sivas Valisi sayın Salih Ayhan ve Gölova Kaymakamı sayın Adnan Karaosmanoğlu'nun talimatlarıyla acil şekilde Sivas Numune Hastanesine ve Araştırma Hastanelerine sevkleri gerçekleşmiş, süreci bizzat Hatay Valimiz sayın Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Lütfü Savaş takip etmiştir. 7 hafif yaralımızla birlikte U 16 takımımız bugün öğleden sonra Hatay'a sevk edilecekler ve tedavilerine Hatay'da devam edilecektir.

Hassasiyetlerinden ve yardımlarından ötürü Sivas Valisi sayın Salih Ayhan'a, Hatay Valimiz sayın Rahmi Doğan'a, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Lütfü Savaş'a ve Gölova Kaymakamı sayın Adnan Karaosmanoğlu'na saygılarımızı ve şükranlarımızı sunarız.”

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

“Çaykur Rizespor U16 takımıyla deplasmanda karşılaşmak üzere Rize’ye hareket eden Hatayspor U16 takımı kafilesini taşıyan otobüsün Sivas'ta trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaralı sporculara acil şifalar diler, Hatayspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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