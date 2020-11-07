07 Kasım 2020 Cumartesi 21:42 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 21:42

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"DİSİPLİN DÜŞTÜ"



"Maçtan önce söyledim. Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Maalesef çok fazla basit hata yaptık. Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bugün net pozisyonlar yakaladık. Değerlendiremedik. Rakip yarım pozisyon yakaladı, Jevtovic gol attı. Disiplin düştü. Takım olarak kötüydü. Fazla oyuncu performansının altında oynadı. Nitekim 2-0 mağlup oldu. Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızı net belirleyip, analiz edip, milli maç arasında toparlanmamız lazım. Sonuçta ben sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra."

"SÜREKLİ ORTALARLA GOL ATMAK DİYE BİR ŞEY YOK"



"Sonuçta futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bunun çalışmasını bu hafta yaptık. Rakip defansın bekleyeceğini biliyorduk. Duran topları da çalıştık. Rakip kendini ona göre ayarlamış. Çalıştığımız opsiyonları sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyun çıkmadı."