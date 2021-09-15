Maestro ve Halil Akbunar'dan derbi yorumu

DHA 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:49 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:49

Sarı-kırmızılılarla ilk maçında geçen hafta Medipol Başakşehir'e karşı ilk galibiyetini elde eden Maestro, "Şu ana kadar yaşananlardan dolayı çok mutluyum. İyi çalışıyoruz, iyi işler yapıyoruz. Ancak futbolda bazen iyi çalışmak iyi sonuçlar getirmeyebilir, biz iyi bir sonuç aldık. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve bunun sonucunda iyi skorlar gelmeye devam edecek" diye konuştu.

"GALİBİYETTEN DAHA FAZLASI OLACAK"

Derbilelerin çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Sırp teknik adam, "Bir haftadır burada bulunuyor olabilirim ama gerek Göztepe, gerek Altay ve gerek diğer İzmir kulüpleri hakkında bilgi sahibiyim. 15 yıllık, 18 yıllık ya da 20 yıllık dönemde yaşananları biliyorum. Küme düşmeler, amatörlere kadar gitmeler, geri dönmeler ve Süper Lig'e çıkmalar bunlarla ilgili hemen hemen her şeyi öğrendim. Her konuda bilgi sahibiyim. Bu anlamda Altay maçının önemini çok iyi biliyorum" dedi.

Maestro, "Oyuncularımla da konuştuk. Bu maçın 3 puandan daha değerli olduğundan bahsettim. Aksi bir durumda da normal mağlubiyetten daha üzücü olacağını söyledim. O nedenle Altay maçına çok değer veriyoruz" diye konuştu.

Sırp teknik adam, iki eksiklerinin olduğunu belirterek, "İki önemli oyuncumuzdan yoksunuz. Murat özellikle bizim için önemli bir eksik. Yedeklerimiz de en iyi şekilde hazırlar. Çok iyi bir takıma sahibiz. Yedeklerimiz de on birde fırsat bulup eksik oyuncularımızın yokluğunu bize hissettirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

HALİL: SEVENLERİMİZİ MUTLU EDECEĞİZ

Göztepe'de daha önce 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de Altay derbisinde forma giyen Halil Akbunar, "Öncelikle yeni hocamızla ilk maçımıza çıktık. Maestro ile 3 gün çalışabildik. Bize sahada ne yapmamız gerektiğini gösterdi, bize yardımcı olmaya çalıştı. Başakşehir karşısında 2 gol attık ve kazandık. Bu nedenle çok mutluyuz" dedi. Derbilerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, "Derbiler herkes için çok güzel bir heyecan ve anı, benim için de öyle. Elbette derbiyi kazanırsak, 3 puanla ayrılırsak her şey çok daha güzel oluyor. Öncelikle şehrimiz için çok güzel bir maça çıkacağız. Futbolun güzel yanlarını konuşuruz. Göztepe olarak temennimiz bu yönde. Ciddiyetle maça hazırlanıyoruz. Göztepe her maça kazanmak için çıkıyor. Hedefimiz 3 puanı almak ve sevenlerimizi mutlu etmek" diye konuştu.

"BORNOVA BİZE DEPLASMAN DEĞİL"

Yıllarca sarı-kırmızılı forma altında top koşturduğu Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na alışık olduklarını ve kendilerini misafir gibi hissetmeyeceklerini belirten Halil, "Bornova'da kendimizi misafir olarak görmüyorum. O statta 3 yıl oynadık. Bornova'da ilk golü ve takımımızın son golünü ben attım. Kupada da ilk golü ben atmıştım. Orayı deplasman görmüyorum. Kendi evimizdeymiş gibi oynayacağız. Göztepe büyük bir camia, kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.