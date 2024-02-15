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Spor

Maguire: Hojlund olağanüstü bir yetenek

Manchester United'ın İngiliz savunmacısı Harry Maguire, takım arkadaşı Rasmus Hojlund'a övgüler yağdırdı. Tecrübel stoper, genç yıldız için 'O olağanüstü bir yetenek. Kulübümüz için harika bir oyuncu olacak. Gol atmaya devam edeceğinden eminim, çok sayıda gol atacak' ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2024 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Maguire: Hojlund olağanüstü bir yetenek
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Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, takım arkadaşı Rasmus Hojlund ile ilgili konuştu.

İngiliz savunma oyuncusu, "Ne tür bir yeteneğe sahip olduğumuzu zaten biliyorduk ve şimdi bitiricilik konusunda da iyi işler çıkarmaya başladı. Bunun olacağını her zaman biliyorduk çünkü o olağanüstü bir yetenek. Kulübümüz için harika bir oyuncu olacak. Gol atmaya devam edeceğinden eminim, çok sayıda gol atacak" dedi.

Maguire ayrıca, "Takımdaki sakatlıklar ve eksikler nedeniyle her maçta oynamak zorunda kaldı ama antrenmanlarda ne kadar çaba sarf ettiğini görebiliyorduk. Yeteneği ve bu ligde oynama kabiliyeti gözle görülebiliyordu. Kulüpte başarılı olacağını biliyorduk" şeklinde konuştu.

Manchester United kariyerine durgun başlayan Hojlund, son 5 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Danimarkalı golcü, toplamda ise 29 maça çıktığı Manchester United'da 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

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