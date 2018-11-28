Maicon'a Al-Hilal'den flaş teklif! 'Ne alıyorsan 2 katı'
Eşinin çocuklarıyla birlikte evi terk etmesinin ardından bunalıma giren Maicon'a Al-Hilal'den reddedilmeyecek bir teklif geldi.
Galatasaraylı oyuncuya ara transfer dönemi öncesi baş döndüren teklif geldi. Hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim olarak gösterilen Maicon'u sezon başında da kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal, kesenin ağzını açtı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübü, çok istediği Brezilyalı stopere, "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katını vermeye hazırız'' mesajını yolladı.
4.4 milyon euro...
Teknik direktör Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon da gelen bu cazip 4.4 milyon euroluk teklifi ocak ayında değerlendirmeye karar verdi.
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