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Spor

Mainz evinde Eintracht Frankfurt ile yenişemedi

Mainz, Almanya Bundesliga'nın 15. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

13 Kasım 2022 Pazar 19:49 - Güncelleme:
Mainz evinde Eintracht Frankfurt ile yenişemedi
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Almanya 1. Bundesliga'nın 15. haftasında Mainz ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Mainz, 40. dakikada Jonathan Burkardt'ıun golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapattı. Frankfurt, Randal Kolo Muani'nin 67. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, puanını 27'ye yükseltti. Mainz ise üst üste 3 yenilginin ardından puan alarak 19 puana çıktı.

Frankfurt, Dünya Kupası arası sonrası Schalke'yi ağırlayacak. Mainz ise Stuttgart deplasmanına gidecek.

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