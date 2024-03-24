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Spor

Majid Hosseini ameliyat oldu

Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ameliyat oldu.

IHA24 Mart 2024 Pazar 10:51 - Güncelleme:
Majid Hosseini ameliyat oldu
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı oyuncu Majid Hosseini; sol ayak bileği iç yan bağlarında kısmı yaralanma tanısıyla özel bir hastanede ameliyat edildi. Majid Hosseini'n 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, başarılı savunma oyuncusunun ligde kalan son 8 haftada 3-4 maç kaçıracağı öğrenildi. Kayserispor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce de belirtildiği üzere; 19 Ocak 2024 tarihinde oynanan İran-Hong Kong karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncumuzun sol ayak bileği iç yan bağlarında (deltoid ligament) kısmi yaralanma tespit edilmişti. Oyuncumuzun rehabilitasyon sürecinde ayak bileğinde sıkışma sendromu (anteromedial impingement) gelişmesi üzerine 23.03.2024 tarihinde Kayseri Acıbadem hastanesinde artroskopik traşlama operasyonu gerçekleştirilmiştir" denildi.

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